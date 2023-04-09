Церемония прощания с народной артисткой Ираной Тагизаде пройдет завтра в мечети Тезепир

БАКУ /Trend Life/ - Церемония прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, театральным режиссером Ираной Тагизаде пройдет завтра в мечети Тезепир в Баку, сообщили Trend Life в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Церемония прощания пройдет 10.00-12.00, Ирана Тагизаде будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.

Ирана Тагизаде скончалась сегодня на 66-ом году жизни.

Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофиuа Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 1984 года работала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. На сцене Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна она поставила яркие и запоминающиеся спектакли, среди них - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву" и многие другие.

На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра - постановку "Судьба артист".