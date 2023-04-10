Кончина Ираны Тагизаде - большая боль и утрата для нас – Хаджар Агаева

БАКУ /Trend Life/ - Для театральной общественности, нашей культуры уход Ираны Тагизаде очень большая утрата.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказала в понедельник журналистам актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженная артистка Азербайджана Хаджар Агаева на церемонии прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, известным театральным режиссером Ираной Тагизаде.

"К сожалению, в последние время мы часто стали терять известных деятелей искусства, культуры... Сегодня мы прощаемся с Ираной Тагизаде... Это огромная боль...", - отметила Хаджар Агаева. Актриса добавила, что благодарна судьбе, что ей посчастливилось работать с Ираной Тагизаде. "Нашей последней работой с Ираной Тагизаде была постановка "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" Джафара Джаббарлы. И со дня работы над спектаклем мы создали чат, куда были включены все члены спектакля. Каждый день мы писали, общались с Ираной ханум. Она интересовалась как у нас дела, какие новости, спрашивала о последних гастролях в Гяндже. За два дня до смерти она написала нам, тогда мы даже представить не могли, что сегодня все придем проститься ней...", - сказала Агаева.

Напомним, Ирана Тагизаде скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни. Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1984 года работала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. На сцене Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна она поставила яркие и запоминающиеся спектакли, среди них - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", а также спектакль "Судьба артиста" в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.