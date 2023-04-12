Изысканный вечер с потомком династии Бюльбюля - на волнах прекрасной музыки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку была представлена концертная программа с участием Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля, сообщает Trend Life.

В этот вечер оркестр под управлением молодого дарования звучал необыкновенно красиво - музыканты тонко чувствовали все жесты, мимику и настроение дирижёра.

В программе были исполнены Увертюра "Эгмонт" Людвига Ван Бетховена, Сюита "Пер Гюнт" Эдварда Грига, симфоническая поэма "Прелюды" Ференца Листа, симфоническая картина "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского (обработка Николая Римского-Корсакова), Сюита из балета "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского.

Волшебная атмосфера от божественной музыки, безукоризненного исполнения и гармонии дирижёра с оркестром восхитило слушателей. Публика словно скользила по поверхности прекрасной музыки, наслаждаясь каждой нотой, каждым звуком, каждым переходом. А после каждой композиции зал благодарно аплодировал коллективу и дирижёру - их исполнение покорило сердца присутствующих.

Отметим, что Муртуза Бюльбюль является внуком основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сыном видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу.

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