Почитание света в Баку – творческая панорама от эпохи романтизма до XX века (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Культура в переводе с санскритского дословно означает - почитание света, выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Во многих странах мира ежегодно 15 апреля отмечается Международный день культуры (World Day of Culture), который был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", и стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

Этому прекрасному дню был посвящен концерт в Русском доме в Баку лауреата международных конкурсов, преподавателя Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктора философии по искусствоведению Наргиз Кенгерли, сообщает Trend Life.

На открытии ведущая вечера, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина рассказала о творческой деятельности пианистки Наргиз Кенгерли, в репертуаре которой большое количество произведений разных стилей и исторических эпох.

"Сегодня, когда мировое сообщество переживает всё новые глобальные экономические и экологические кризисы, природные катаклизмы и военные конфликты, забота о культуре особенно актуальна. Только её подъём и сохранение могут объединить людей мира во имя высоких человеческих ценностей", - отметила Алёна Инякина.

Вечер фортепианной музыки представил слушателям панораму исторического развития фортепианного композиторского творчества, развернувшегося от эпохи романтизма до музыки XX века. Собравшаяся публика смогла насладиться классическими произведениями Р.Шумана, Ф.Шопена, А.Скрябина, С.Рахманинова, Дж.Гершвина и С.Прокофьева, имена которых вошли в историю музыки не только как выдающихся композиторов, но и как талантливых исполнителей.

В концертной программе также приняли участие студенты БМА класса Н.Кенгерли - лауреат международных конкурсов Ариан Гахрамани, Ляман Гамбарова, Джамаля Мамедзаде, Улькер Бабаева.

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