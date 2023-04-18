Как исполнять сердцем и душою – молодежный вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт "Elə bağlı, ürəklərə bağlıyam" (Привязан сердцем к народу) с участием преподавателе-студенческого состава Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств (ADMİU), сообщает Trend Life. Вечер был посвящен "Году Гейдара Алиева" и 100-летию общенационального лидера.

В фойе центра гости, среди которых была ректор ADMİU, профессор Джейран Махмудова, смогли посмотреть картины и другие работы студентов колледжа. На открытии минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

В концертной программе под управлением Ансамбля народных инструментов Гуманитарного колледжа были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков, современных авторов. Особо трогательным стало выступление обладателя боевых медалей 44-дневной Отечественной войны за освобождение Муровдага, Талыша, Суговушана, Кельбаджара, героя Карабахской войны Фарида Атазаде, исполнившего произведение Саида Рустамова "Hardasan", сопровождающееся кадрами шести шехидов – воспитанников Гуманитарного колледжа при ADMİU.

Выступления молодых талантов, их песни, идущие от всего сердца и души, приветствовалось овациями преподавателей, родителей, однокурсников, друзей и близких.