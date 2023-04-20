Народный артист Огтай Миргасымов выразил недовольство качеством фильмов в кинотеатрах страны

БАКУ /Trend Life/ - К сожалению, сегодня в кинотеатрах страны демонстрируются фильмы, которые портят вкус нашей зрительской аудитории

Как сообщает в четверг Trend Life, об этом на кинофоруме на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" сказал народный артист Азербайджана, кинорежиссер Огтай Миргасымов.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели".

Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.