Предложено создание в Азербайджане десяти передвижных кинотеатров

БАКУ /Trend Life/ - В ходе панельных обсуждений в рамках кинофорума на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" заслуженный деятель искусств, актер, кинорежиссер Эльхан Джафаров предложил создать десять передвижных кинотеатров.

По словам кинорежиссера, количество кинотеатров, действующих в стране – небольшое.

"В связи с этим предлагаю создать десять передвижных кинотеатров. Так, фильмы будут демонстрироваться в селах и поселках, и мы сможем увеличить количество зрителей на внутреннем рынке", - добавил кинорежиссер.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели". Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.