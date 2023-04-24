Грузинский вояж Тараны Махмудовой: Моя главная цель – развитие вокального джазового искусства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская джазовая и эстрадная исполнительница, радиоведущая Тарана Махмудова совершила творческую поездку в Тбилиси, сообщает Trend Life.

Тарана Махмудова на протяжении многих лет старается развивать джазовый жанр вокального музыкального искусства. Тарана с детства мечтала исполнять джаз, но начала карьеру как эстрадная исполнительница, хотя и училась на режиссёрском факультете Азербайджанского государственного института искусств. Она потрясающе исполняет эстраду и народные композиции, зарубежные хиты и композиции в современной обработке, но именно джаз является для нее смыслом творческой жизни. Впервые Тарана познакомилась с джазом в 17 лет, когда ей на день рождения подарили пластинку Билла Холидея. Тяга к творчеству Вагифа Мустафазаде, Брэда Мелдау, Дайаны Ривз, Билли Холидея привели к большой любви к джазу. Ее выступления на Бакинских международных джазовых фестивалях и с сольными концертами стали яркими событиями в культурной жизни столицы.

"В Азербайджане всегда были и есть потрясающие джазовые музыканты, вписавшие свои имена в мировую историю джазового искусства. Но в основном это инструменталисты – пианисты, перкуссионисты, гитаристы, контрабасисты, саксофонисты. Моя главная цель – развитие вокального джазового искусства в стране, завоевание успеха на международной арене, благодаря вокальным данным исполнителя. Необходимо уделять этой сфере особое внимание, обучать в вузах этому вокальному мастерству. Мне очень хотелось бы представлять страну на мировых фестивалях, чтобы исполнять азербайджанские народные композиции в джазовой обработке, показать все богатство нашей музыкальной культуры", - сказала Trend Life Тарана Махмудова.

В Тбилиси Тарана Махмудова прошла мастер-класс лауреата международных фестивалей и члена жюри многочисленных конкурсов Гулико Чантурия, которая известна в джазовом мире как блестящий импровизатор. Она сотрудничала с такими выдающимися музыкантами, как Джимми Смит, Михал Урбаняк, Фредди Хубберт, трио Юри Хонинга и многими другими. Ее неоднократно приглашали в страны Европы для проведения мастер-классов по вокалу.

В столице Грузии Тарана Махмудова также встретилась со своими друзьями, с которыми реализовала ряд проектов, в том числе в Баку. Также посетила ряд концертных программ, познакомилась с известными грузинскими джазменами для реализации будущих совместных проектов.