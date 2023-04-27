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Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)

Культура Материалы 27 апреля 2023 13:21 (UTC +04:00)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Главный художник Азербайджанского государственного театра юного зрителя Мустафа Мустафаев отмечен международной наградой TÜRKSOY "Uluslararası Tiyatro Ödülü" в номинации "Лучший художник по стенографии", сообщили Trend Life в пресс-службе ТЮЗа.

Церемония награждения восьмой Международной театральной премии Анадолу, организованной изданием Tiyatro и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), прошла на сцене Tamer Levent театра Mask-Kara Tiyatrosu в Стамбуле. В различных номинациях также были отмечены представители Турции, Северной Македонии, Италии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Северного Кипра.

Отметим, что Мустафа Мустафаев родился в творческой семье, его родители - художник Вагиф Мустафаев и актриса Алмаз Мустафаева. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде и Азербайджанской государственной академии художеств. Принимал участие в реализации театральных проектов на различных сценах Азербайджана, Молдовы, Казахстана и т.д.

Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира (ФОТО)
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