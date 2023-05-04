В рамках фестиваля "Мой Азербайджан" в Баку пройдет выставка художественных работ

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоится итоговая выставка конкурса, проводимого в рамках VI Республиканского художественного фестиваля "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан), сообщили Trend Life организаторы.

Экспозиция работ будет представлена поочередно 11, 12, 13, 15 мая в 16:00 в Центре искусств "Хатаи".

Мероприятие будет проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Художественный фестиваль проводится с целью стимулирования творчества детей, подростков и молодежи, развития их художественного вкуса.

С каталогом выбранных работ можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://www.yumpu.com/.../vi-azrbaycanim-respublika-usaq...

Напомним, что на конкурс, тема которого цветы, было отправлено более 3000 работ. Их авторами являются до 2500 детей, подростков и представителей молодежи из свыше 500 школ или творческих учреждений страны. Для экспозиции было выбрано 800 произведений.

Конкурс проходил по трем возрастным группам до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год.

Авторам, чьи работы вошли в экспозицию, будут вручены сертификаты, а самым активным образовательным центрам (объединение, художественная школа и т.д.) - благодарственные письма.

Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории будут приглашены на фестиваль.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az