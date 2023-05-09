TuralTuranX в полуфинале "Евровидения-2023" в Ливерпуле (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на 67-м Международном песенном конкурсе "Евровидение" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) сегодня выступят на Liverpool Arena в первом полуфинале под номером 12, сообщает Trend Life.
На конкурсе дуэт TuralTuranX исполнит композицию Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители. Прямую трансляцию можно посмотреть в 23.00 по İTV (Общественное телевидение Азербайджана), являющегося официальным вещателем конкурса в стране.
Участники первого полуфинала
|
№
|
Страна
|
Исполнитель
|
Песня
|
Перевод
|
Язык
|
01
|
Норвегия
|
Алессандра
|
«Queen of Kings»
|
«Королева королей»
|
Английский
|
02
|
Мальта
|
The Busker
|
«Dance (Our Own Party)»
|
«Танцевать (Наша собственная вечеринка)»
|
Английский
|
03
|
Сербия
|
Люк Блэк
|
«Samo mi se spava» (Само ми се спава)
|
«Мне просто хочется спать»
|
Сербский, английский
|
04
|
Латвия
|
Sudden Lights
|
«Aijā»
|
«Тише, засыпай»
|
Английский
|
05
|
Португалия
|
Мимикэт
|
«Ai Сoração»
|
«О сердце»
|
Португальский
|
06
|
Ирландия
|
Wild Youth
|
«We Are One»
|
«Мы едины»
|
Английский
|
07
|
Хорватия
|
Let 3
|
«Mama ŠČ!»
|
«Мама, Щ!»
|
Хорватский
|
08
|
Швейцария
|
Ремо Форрер
|
«Watergun»
|
«Водяной пистолет»
|
Английский
|
09
|
Израиль
|
Ноа Кирель
|
«Unicorn»
|
«Единорог»
|
Английский
|
10
|
Молдова
|
Паша Парфений
|
«Soarele și luna»
|
«Солнце и луна»
|
Румынский
|
11
|
Швеция
|
Лорин
|
«Tattoo»
|
«Татуировка»
|
Английский
|
12
|
Азербайджан
|
TuralTuranX
|
«Tell Me More»
|
«Расскажи мне ещё»
|
Английский
|
13
|
Чехия
|
Vesna
|
«My Sister’s Crown»
|
«Корона моей сестры»
|
Чешский, английский, украинский, болгарский
|
14
|
Нидерланды
|
Миа Николаи и Дион Купер
|
«Burning Daylight»
|
«Прожигая дни»
|
Английский
|
15
|
Финляндия
|
Кяарийя
|
«Cha Cha Cha»
|
«Ча-ча-ча»
|
Финский
На "Евровидении 2023" примут участие 37 стран. Второй полуфинал состоится 11 мая с участием представителей (по очередности согласно жеребьевке) Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. В финале 13 мая к десяти лучшим от каждого полуфинала присоединяться Германия, Испания, Италия, Франция, Украина и Великобритания.
Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, а результаты финала будут определяться как национальным жюри, так и зрительским голосованием. Результаты голосования от членов азербайджанского жюри объявит ведущая İTV Нармин Салманова, а комментировать будет ведущий Азер Сулейманлы. Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.