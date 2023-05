TuralTuranX в полуфинале "Евровидения-2023" в Ливерпуле (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на 67-м Международном песенном конкурсе "Евровидение" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) сегодня выступят на Liverpool Arena в первом полуфинале под номером 12, сообщает Trend Life.

На конкурсе дуэт TuralTuranX исполнит композицию Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители. Прямую трансляцию можно посмотреть в 23.00 по İTV (Общественное телевидение Азербайджана), являющегося официальным вещателем конкурса в стране.

Участники первого полуфинала

№ Страна Исполнитель Песня Перевод Язык 01 Норвегия Алессандра «Queen of Kings» «Королева королей» Английский 02 Мальта The Busker «Dance (Our Own Party)» «Танцевать (Наша собственная вечеринка)» Английский 03 Сербия Люк Блэк «Samo mi se spava» (Само ми се спава) «Мне просто хочется спать» Сербский, английский 04 Латвия Sudden Lights «Aijā» «Тише, засыпай» Английский 05 Португалия Мимикэт «Ai Сoração» «О сердце» Португальский 06 Ирландия Wild Youth «We Are One» «Мы едины» Английский 07 Хорватия Let 3 «Mama ŠČ!» «Мама, Щ!» Хорватский 08 Швейцария Ремо Форрер «Watergun» «Водяной пистолет» Английский 09 Израиль Ноа Кирель «Unicorn» «Единорог» Английский 10 Молдова Паша Парфений «Soarele și luna» «Солнце и луна» Румынский 11 Швеция Лорин «Tattoo» «Татуировка» Английский 12 Азербайджан TuralTuranX «Tell Me More» «Расскажи мне ещё» Английский 13 Чехия Vesna «My Sister’s Crown» «Корона моей сестры» Чешский, английский, украинский, болгарский 14 Нидерланды Миа Николаи и Дион Купер «Burning Daylight» «Прожигая дни» Английский 15 Финляндия Кяарийя «Cha Cha Cha» «Ча-ча-ча» Финский

На "Евровидении 2023" примут участие 37 стран. Второй полуфинал состоится 11 мая с участием представителей (по очередности согласно жеребьевке) Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. В финале 13 мая к десяти лучшим от каждого полуфинала присоединяться Германия, Испания, Италия, Франция, Украина и Великобритания.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, а результаты финала будут определяться как национальным жюри, так и зрительским голосованием. Результаты голосования от членов азербайджанского жюри объявит ведущая İTV Нармин Салманова, а комментировать будет ведущий Азер Сулейманлы. Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.