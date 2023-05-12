В Баку отметят Международный день музеев

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра проведет серию мероприятий по случаю празднования Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Серия мероприятий пройдет 16-18 мая при поддержке министерствa культуры, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Общественного объединения "Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM)".

В программу мероприятий входит сеанс арт-терапии под названием "Мой мир" для подростков старше 13 лет. Сеанс 16 мая в 12:00 проведет детский психолог Центра психического здоровья Парвин Муслюмзаде в специально созданной комнате "Челеби".

17 мая в 16:00 директор Центра изменения климата Джамиля Мамедова прочитает лекцию с целью просвещения молодого поколения о таких глобальных проблемах, как изменение климата, утрата биологического разнообразия, а также мобилизации усилий молодежи в борьбе с этими проблемами.

18 мая в 12:00 учащиеся образовательного комплекса №132-134 представят интерактивный спектакль "Будь голосом природы!". Спектакль на тему защиты наземной экосистемы, призывающий любить и охранять природу, завершится представлением соответствующего теме спектакля арт-объекта.

Международный день музеев, учрежденный по инициативе ИКОМ в 1977 году, ежегодно отмечается во всем мире 18 мая под определенным девизом. Девиз этого года – "Музеи, устойчивость и благополучие".