Профессия – режиссер: кино в жизни Давуда Иманова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошло очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено творчеству кинорежиссера Давуда Иманова (1945-2002 годы).

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев поделился воспоминаниями о годах совместной учёбы с Давудом Имановым во Всесоюзном государственном институте кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) в Москве.

Джамиль Гулиев рассказал о снятых режиссером документальных и художественных фильмах, среди которых "Профессия – актриса", "Подвал", "Сердце моряка", "Руки Афродиты", "Все для одного" и многих других. Было рассказано о работе Давуда Иманова в азербайджанском отделении телерадиокомпании "Мир", которое он возглавлял с 1995 года по 2002 годы.

Джамиль Гулиев подчеркнул, что Давуд Иманов был талантливым мастером, истинным патриотом и интеллектуалом.

Затем состоялся показ фильма Давуда Иманова "Саттар Бахлулзаде", снятого в 1989 году и посвященного народному художнику Азербайджана, известному живописцу Саттару Бахлулзаде.

После показа фильма супруга Давуда Иманова - Фируза Иманова выразила признательность организаторам мероприятия. Она рассказала о встрече режиссера с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым во время съемок фильма "Sumqayıtın əks-sədası" (Эхо Сумгайыта), а также съемках фильма "Рашид Бейбутов" с участием народного артиста СССР Рашида Бейбутова.