Академический симфонический оркестр России выступил под управлением азербайджанского дирижера

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского Московской государственной академической филармонии состоялась серия концертов одного из ведущих коллективов России - Государственного академического симфонического оркестра имени Евгения Светланова под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

Один из концертов под названием "История одного шедевра", автором и ведущим которого стал известный музыкальный критик Артем Варгафтик, запомнился исполнением новой версии "Неоконченной симфонии" великого австрийского композитора Франца Шуберта. В концерте также прозвучали фрагменты из музыки к пьесе Хельмины Кристины фон Шези "Розамунда, принцесса Кипрская".

Следующий концерт, под названием "Молодые таланты" собрал трех ярких солистов, лауреатов международных конкурсов - Сергея Давыдченко (фортепиано), Александра Папушева (скрипка) и Николая Кузнецова (фортепиано). Совместно с азербайджанским дирижером Эйюбом Гулиевым они исполнили знаменитые инструментальные концерты - Первый скрипичный концерт Никколо Паганини, Второй концерт для фортепиано Сергея Прокофьева и Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина.

По завершении программы зрители долго не отпускали музыкантов со сцены.

Отметим, что Эйюб Гулиев является главным дирижером и музыкальным руководителем Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку.