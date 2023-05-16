В Баку пройдут Дни российского кино – программа платных и бесплатных фильмов

БАКУ /Trend Life/ - Красная Шапочка, Снежная Королева, Кощей… – героев любимых сказок можно будет увидеть на большом экране с 19 по 21 мая в Баку. Также в программе Дней российского кино – приключенческий экшн про охотников за сокровищами и артхаусная драма, сообщает Trend Life.

Дни российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, пройдут в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan. Бесплатные показы включают пять картин: художественные и анимационные фильмы. Зрители увидят семейное фэнтези "Красная шапочка", драму "Волны", приключенческую историю "Либерея: охотники за сокровищами", а также мультфильмы, успешные в российском прокате и полюбившиеся юным зрителям, – "Снежная Королева: Разморозка" и "Кощей. Похититель невест".

Мероприятие под брендом Russian Film Festival состоится в Азербайджане уже в третий раз.

В программе Дней российского кино в Азербайджане – драма "Волны", продюсером которого выступила уроженка Баку Сабина Еремеева, член Европейской киноакадемии. Премьерный показ фильма состоялся в августе 2022 года в рамках кинофестиваля "Окно в Европу".

"Я не просто из Баку, но и наполовину азербайджанка, моя семья частично живет в Баку, и я там регулярно бываю. Давно хочу снять фильм на азербайджанском языке с местными кинематографистами. Предполагаю, что могу быть полезна, так как есть европейский опыт и международная фестивальная интеграция. Есть даже замысел фильма. Тема, как мне кажется, вдохновляющая - про "сватовство или как выйти замуж в Азербайджане", - отметила Сабина Еремеева.

Программа Дней российского кино в Азербайджане (19-21 мая):

– "Волны" (реж. Михаил Брашинский, 2022) – драматическая история. После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями. Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы. Но правильные ли это ответы? В главных ролях – Владислав Абашин, Виктория Толстоганова, Егор Попов, Ирина Бразговка и другие. Фильм выиграл специальный приз президента фестиваля "Окно в Европу" (2022) и стал участником конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний" (2022).

– "Красная шапочка" (реж. Лина Арифулина, Александр Баршак, Артем Аксененко, 2022) – семейное фэнтези. Действие фильма начинается еще до рождения Красной Шапочки, раскрывая историю ее происхождения. Во вселенной главной героини есть два враждующих рода – защитники сказочного города Волкобои и агрессивные "Волки – оборотни". Когда стая хищников решает захватить город, отец Красной Шапочки, Волкобой, погибает в неравном бою. Красная Шапочка появляется на свет, когда отца уже нет в живых. Об истории его "исчезновения" героиня узнает только в 12 лет, и теперь маленькая героиня должна встать на защиту целого города. В главных ролях –Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Серебряков и другие.

– "Либерея: Охотники за сокровищами" (реж. Глеб Орлов, 2022) – приключенческий экшн. Это история о современном парне Илье, который получает в наследство загадочный артефакт – оклад, способный привести к одной из самых таинственных ценностей нашей страны – Либерее, библиотеке Ивана Грозного. Охоту за бесценным артефактом – а заодно и за Ильей – начинают опасные могущественные силы, а на помощь парню приходят чудаковатый профессор и красотка-лингвист… В главных ролях – Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко и другие.

– "Кощей. Похититель невест" (реж. Роман Артемьев, 2022) – анимационный приключенческий фильм. Вечно молодой Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь...

– "Снежная Королева: Разморозка" (реж. Алексей Цицилин, Андрей Кореньков, 2022) – семейный мультфильм. Волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией.

Расписание показов в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan Cinema:

19 мая

19:00 – "Либерея: Охотники за сокровищами"

20 мая

12:00 – "Кощей. Похититель невест"

17:00 – "Красная шапочка"

21 мая

12:00 – "Снежная Королева: Разморозка"

17:00 – "Волны"

Билеты доступны в кассах кинотеатра.