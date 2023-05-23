Анна Нетребко посетила азербайджанский театр

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная оперная певца, народная артистка России Анна Нетребко в рамках визита в Баку посетила Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, сообщает Trend Life.

Напомним, что с апреля 2023 года директором театра является народный артист Азербайджана, известный оперный певец Юсиф Эйвазов - супруг Анны Нетребко.

Фотографиями и видеокадрами, сделанными в ходе визита в театр, Анна Нетребко поделилась на своей странице в Instagram, и пожелала супругу успехов в работе.

"Огромная ответственность управлять таким театром. Я знаю, ты справишься, благодаря твоей невероятной энергии, силе воле, честности и, главное – желанию сделать важное дело для своей страны!" - отметила Нетребко.