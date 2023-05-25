В Музейном центре состоится открытие выставки Эльданиза Бабаева "Весть о Победе"

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Музейном центре состоится торжественное открытие выставки Эльданиза Бабаева "Весть о Победе", посвящённая 105-летию Азербайджанской, 100-летию Турецкой Республики и 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На выставке, которая охватывает разные периоды творчества художника Эльданиза Бабаева, демонстрируются около семидесяти живописных и графических работ– портреты, натюрморты, пейзажи, исторические и жанровые картины, воспевающие славную Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, несокрушимую дружбу Азербайджана и Турции, а также культуру, традиции и обычаи азербайджанского народа.

В экспозиции центральное место занимают графические портреты выдающихся поэтов Азербайджана и Турции, деятелей культуры, творчество которых отражают идеи свободы и независимость двух братских народов.

Гостям будет также представлена презентация книги-каталога "Эльданиз Бабаев. Весть о Победе" (автор Мирза Талыбов), отражающая жизнь и творчество художника, а также его общественную и просветительскую деятельность.

Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Главного Управления культуры города Баку, Центра Ататюрка в Азербайджане, Музейного Центра, Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Союза художников Азербайджана, Бакинского центра искусств, Центра искусств "Хатаи" и Художественной галереи "Баку".

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Эльданиз Бабаев родился в 1971 году в селение Болади Лянкяранского района. Выпускник Государственной художественной школы имени Азима Азимзаде и факультета живописи Азербайджанского государственного университета искусств. В 1989-1991 гг. работал художником в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана. В 1998-2006 гг. - директором Картинной галереи "Гала" Главного Управления культуры города Баку. С 2006 года - директор художественной галереи "Баку". Является лауреатом национальных и международных наград.