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Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)

Культура Материалы 25 мая 2023 16:31 (UTC +04:00)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная детская филармония в рамках "Года Гейдара Алиева" представила концертную программу в Центре мугама города Горадиз Физулинского района, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии. Вечер "EL BILIR Kİ, SƏN MƏNIMSƏN" был приурочен к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Когда выступают дети, это всегда очень трогательно и для родителей, и для преподавателей, и конечно, для всех, кто поддерживает творческие свершения подрастающего поколения. Творческая деятельность – одна из наиболее продуктивных в детском возрасте, необыкновенный источник энергии, знаний, развития и радости, помогающий развитию всех сторон личности ребенка. Творчество – это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. И в этот вечер красочные, музыкальные, театрализованные номера юных артистов вызвали большой интерес посетителей концерта, которые одаривали юных артистов овациями. А после концерта для них была организована экскурсия в Центр Гейдара Алиева, парк Центра мугама, Историко-краеведческий музей и т.д.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
Государственная детская филармония представила концертную программу в Горадизе (ФОТО)
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