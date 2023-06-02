В Азербайджанском национальном музее ковра прошел фестиваль для детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошел фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, сообщает Trend Life.

На музыкально-развлекательном фестивале, организованном отделом "Детский музей" Музея ковра, под открытым небом были представлены интересные выступления различных танцевальных групп и творческих коллективов, состоялась премьера спектакля "Не та, так эта" в исполнении сотрудников вышеупомянутого отдела при участии членов Детского совета и Студии детского музыкального театра.

На мероприятии была продемонстрирована выставка "Стилизованная азербайджанская национальная одежда" студентов, обучающихся по специальности "Дизайн одежды" на факультете архитектуры Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (Россия).

Красок фестивалю добавил показ мод "Бархатное Fashion Show". Наряды, вошедшие в дефиле, созданы детьми собственноручно в рамках образовательной программы отдела "Детский музей" под названием "Показ мод из бабушкиного сундука".

Фестиваль с увлекательной и красочной программой включал в себя различные мастер-классы, танцы, для детей была создана возможность наблюдать за развлекательной программой на лужайке.