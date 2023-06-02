Баку в ярких красках. Пусть всегда буду Я! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие экспозиции выставки юных художников "Пусть всегда буду Я!", организованное галереей искусств КamART, сообщает Trend Life.

На открытии выставки, посвященной Международному дню защиты детей, выступили известные художники и деятели искусства - Ариф Азиз, Агали Ибрагимов, Вугар Али, Мир-Теймур Мамедов, Зиядхан Алиев, а также директор галереи КamART Кямаля Джафарзаде, которые пожелали детям большмих успехов в жизни и творчестве.

В экспозиции представлено 140 работ от 47 авторов в возрасте от 6 до 18 лет. Многие участники выставки являются победителями и призерами национальных и международных художественных конкурсов в США, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Турции, Греции, России, Японии и других странах.

Выставка даёт яркую картину мира увлечений и интереса юных талантов, которые отражают на полотнах окружающий мир, свои фантазии, мечты и стремления, культуру и традиции родного края. Красочные работы, отражающие голос внутреннего мира юных художников и их оригинальное творческое мышление, были с восторгом восприняты гостями мероприятия.

На мероприятии был также представлен фильм о работе галереи искусств KamART, стремлении развивать потенциал юных художников на пути к профессиональному росту.

Выставка завершилась интересным перфомансом – в небо были выпущены голуби как символ мира. Экспозиция продлится до 4 июня включительно.

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