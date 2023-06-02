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Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика" (ФОТО)

Культура Материалы 2 июня 2023 21:35 (UTC +04:00)
Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный артист Шовги Гусейнов принял участие в XXVII Международном театральном фестивале "Русская классика", который прошел в городе Лобня (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале Шовги Гусейнов представил моноспектакль "Utancaq qız" (Кроткая) по мотивам повести Федора Достоевского. За участие в фестивале со спектаклем "Кроткая" азербайджанский театр удостоен диплома.

Спектакль "Кроткая" - это исповедь человека, в критический момент пытающегося переосмыслить свою жизнь, свое прошлое. В монологе главного героя зрители чувствуют боль, одиночество, страдания...

Режиссером-постановщиком спектакля "Кроткая" является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова.

В фестивале также принимали участие театральные коллективы из России, Казахстана, Ирана и других стран.

Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика" (ФОТО)
Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика" (ФОТО)
Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика" (ФОТО)
Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика" (ФОТО)
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