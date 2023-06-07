Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре состоялось открытие персональной выставки народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова под названием "Графика", посвященной 80-летию известного мастера кисти, сообщает Trend Life. Экспозиция организована министерством культуры, комитетом по культуре Милли Меджлиса, Союзом художников Азербайджана, Центром изобразительного искусства HüsnArt.

Говоря о юбилее Арифа Гусейнова, трудно представить, что ему исполняется 80 лет, у него молодая душа, позитивный характер и он полон новых творческих идей и планов.

На открытии ведущий мероприятия, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев рассказал о творчестве Арифа Гусейнова, который внес большой вклад в развитие национального искусства.

Известный график-станковист, плакатист и иллюстратор книг для детей и взрослых на протяжении многолетней творческой жизни создал множество произведений, которые вошли в сокровищницу национального искусства и хранятся в национальных и зарубежных музеях, украшают частные коллекции. Его выставки с большим успехом проходили во многих городах мира.

Юбилейная серия выставок Арифа Гусейнова проходит в течение года, и в нынешней под названием "Графика" представлено 80 удивительных черно-белых графических работ, посвященных истории Азербайджана.

Выступившие на мероприятии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, народные писатели Чингиз Абдуллаев и Натиг Расулзаде, заслуженный журналист Этибар Бабаев, искусствовед Зиярат Джаббарова отметили, что в своих картинах автор не только показывает и раскрывает красоту родного края, его историю и традиции, но и предоставляет очень ценную информацию о событиях, фактах и лицах. В завершение Ариф Гусейнов выразил признательность организаторам и участникам мероприятия.

Гости с большим удовольствием осмотрели экспозицию. В графических работах Арифа Гусейнова, расположенных в четырех залах музея, представлены различные темы и жанры, сочетающие традиции с современностью. Это фактически уникальные пласты, достигшие многогранности смысла с их художественной интерпретацией, простирающейся от привлекательности до философской мысли. В этом творчестве есть и видные деятели истории и культуры Азербайджана, и литературные образы и даже увлекательные произведения, среди которых особое место принадлежит Карабаху, народному творчеству и миру сказок.

В экспозиции также представлены картины внучки Арифа Гусейнова, дочери известного мастера кисти Орхана Гусейнова - 10-летней Дильбяры. Иными словами, художественные традиции семьи Гусейновых успешно продолжаются...

Фото - Вугар Иманов