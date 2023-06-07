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Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)

Культура Материалы 7 июня 2023 20:21 (UTC +04:00)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре состоялось открытие персональной выставки народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова под названием "Графика", посвященной 80-летию известного мастера кисти, сообщает Trend Life. Экспозиция организована министерством культуры, комитетом по культуре Милли Меджлиса, Союзом художников Азербайджана, Центром изобразительного искусства HüsnArt.

Говоря о юбилее Арифа Гусейнова, трудно представить, что ему исполняется 80 лет, у него молодая душа, позитивный характер и он полон новых творческих идей и планов.

На открытии ведущий мероприятия, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев рассказал о творчестве Арифа Гусейнова, который внес большой вклад в развитие национального искусства.

Известный график-станковист, плакатист и иллюстратор книг для детей и взрослых на протяжении многолетней творческой жизни создал множество произведений, которые вошли в сокровищницу национального искусства и хранятся в национальных и зарубежных музеях, украшают частные коллекции. Его выставки с большим успехом проходили во многих городах мира.

Юбилейная серия выставок Арифа Гусейнова проходит в течение года, и в нынешней под названием "Графика" представлено 80 удивительных черно-белых графических работ, посвященных истории Азербайджана.

Выступившие на мероприятии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, народные писатели Чингиз Абдуллаев и Натиг Расулзаде, заслуженный журналист Этибар Бабаев, искусствовед Зиярат Джаббарова отметили, что в своих картинах автор не только показывает и раскрывает красоту родного края, его историю и традиции, но и предоставляет очень ценную информацию о событиях, фактах и лицах. В завершение Ариф Гусейнов выразил признательность организаторам и участникам мероприятия.

Гости с большим удовольствием осмотрели экспозицию. В графических работах Арифа Гусейнова, расположенных в четырех залах музея, представлены различные темы и жанры, сочетающие традиции с современностью. Это фактически уникальные пласты, достигшие многогранности смысла с их художественной интерпретацией, простирающейся от привлекательности до философской мысли. В этом творчестве есть и видные деятели истории и культуры Азербайджана, и литературные образы и даже увлекательные произведения, среди которых особое место принадлежит Карабаху, народному творчеству и миру сказок.

В экспозиции также представлены картины внучки Арифа Гусейнова, дочери известного мастера кисти Орхана Гусейнова - 10-летней Дильбяры. Иными словами, художественные традиции семьи Гусейновых успешно продолжаются...

Фото - Вугар Иманов

Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
Удивительные графические работы, посвященные истории Азербайджана. От мастера Арифа Гусейнова (ФОТО)
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