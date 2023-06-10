Она - пылкая, он – спокойный… История одной умопомрачительный любви в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Она - пылкая, он - спокойный, воспитанный, ироничный, и все ее скандалы разбиваются о стенку его хорошего воспитания... Но …

На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя состоялась премьера спектакля "Равнодушный любовник", поставленного ArtStudiya по пьсесе французского драматурга Жана Кокто "Равнодушный красавец", сообщает Trend Life.

"Равнодушный красавец" написан Жаном Кокто специально для мировой звезды Эдит Пиаф - о ней самой, о её любви. Но что такое любовь – созидающая или разрушающая сила? Пьеса для двух лиц - актриса и ее возлюбленный. Причем, это не просто история чувств, а скорей зависимость, когда один любит до умопомрачения, а второй принимает это и позволяет себя любить, но при этом ведёт себя так, как считает нужным. Актриса то отчаянно борется за ее счастье, то выносит обвинительный приговор, то почти смеется над ней, то от души сочувствует. Безудержный страстный монолог героини, настоящий крик души! А равнодушный красавец в это время молчит, читает газету, пытается спать, потом не выдерживает и уходит. Права ли женщина, которая любит мужчину так, что тот задыхается от ее любви? Никто из нас не знает ответа на этот вопрос, но каждый может поискать его вместе с персонажами пьесы Жана Кокто.

Этот вечер можно считать можно считать отменным перформансом Айдан Гасанзаде, которая не только великолепно воплотила образ героини, но и сама является режиссером-постановщиком спектакля, автором сценического и музыкальное оформления. Партнером по сцене стал Мамедага Алили Джанзаде .

Режиссер-постановщик, сценическое и музыкальное оформление – Айдан Гасанзаде. В ролях – Айдан Гасанзаде и Мамедага Алили Джанзаде .

Премьера была встречена овациями, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде поздравила творческий коллектив с прекрасной работой, пожелав дальнейших успехов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az