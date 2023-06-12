Венская премьера азербайджанского произведения в исполнении всемирно известного музыканта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная пианистка Зоя Шухатович блестяще выступила в Вене в Gesellschaft für Musiktheater с интересной и сложной музыкальной программой, в которую включила, наряду с произведениями И.С.Баха, Ф.Шуберта, И.Альбениса, первую фортепианную сонату видного азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева, сообщила Trend Life музыкальный руководитель Венской культурной организации Culture Meeting Point Фарах Таирова.

В мае этого года пианистка успешно исполнила эту сонату в Нью-Йорке. А венская премьера этой сонаты была второй европейской премьерой после Парижа.

"Народно-жанровый колорит этой виртуозной сонаты, написанной Джовдетом Гаджиевым в 1956 году, ашугские созвучия и мугам "чаргях" в произведении отражают своеобразный стилистический феномен автора и раскрывают богатство национальной музыки. Отрадно, что после блестящего виртуозного исполнения сонаты азербайджанского композитора достаточно строгая и требовательная венская публика неоднократно вызывала музыканта на бис", - отметила Фарах Таирова.

Вена считается колыбелью классической музыки в мире и представляет особое значение для профессиональных музыкантов и любителей музыки.

"Исполнение в Вене фортепианной сонаты Джовдета Гаджиева явилось прекрасной возможностью в пропаганде азербайджанской классической музыки в Европе, а также замечательным подарком в преддверии дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, который отмечается 18 июня", - отметила Фарах Таирова.

Концертирующая пианистка Зоя Шухатович – выпускница Горьковской государственной консерватории, работала в Moor´s School of Music in Houston в Хьюстоне (США), где живет на протяжении многих лет. Выступала в качестве солистки (также с рядом оркестров) и камерного музыканта в Германии, Эстонии, Франции, Великобритании, Италии, России, Испании, Австрии, США и т.д. В 2007 году была удостоена звания "Steinway-Артист" как один из лучших пианистов мира.