Органная музыка в Баку – виртуозная игра и искренний отклик публики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся органный концерт в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life.

Программа стала заключительным мероприятием в череде концертов органной музыки, запланированных министерством культуры Азербайджана в фестивальном формате.

Цикл концертов стартовал в ноябре, получив ежемесячное продолжение в стенах Зала камерной и органной музыки. Каждое из мероприятий было связано с определённым знаковым событием, завершаясь настоящим праздником музыки, посвященным знаменательной дате.

В концерте, наряду с местными исполнителями, приняла участие выпускница класса профессора Таиры Якубовой, ныне органист и кантор церкви в Копенгагене (Дания) Алия Махмудзаде.

Интересная программа концерта, состоявшая из произведений азербайджанских и европейских композиторов, включала Увертюру к опере "Кёроглу" (в транскрипции Ш. Абдуллаевой).

Были исполнены также произведения Иоганна Себастьяна Баха, Николя де Гриньи, Феликса Мендельсона. Исполнители продемонстрировали высокий профессионализм, получив искренний отклик публики.

Концерт завершился дебютом студента первого курса фортепианного факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алигейдара Айдына, в исполнении которого прозвучала Прелюдия и фуга И.С. Баха и Ференца Листа. Это виртуозное монументальное произведение вызвало восторг зрителей, а исполнитель, которого буквально не хотели отпускать со сцены, был награждён овациями.

Алигейдар Айдын, начав обучение игре на органе у прекрасного педагога, профессора Таиры Якубовой, буквально за несколько месяцев свободно освоил владение инструментом и в кратчайшие сроки представил вниманию слушателей виртуозную игру.

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