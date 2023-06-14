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Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)

Культура Материалы 14 июня 2023 13:31 (UTC +04:00)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В старинном здании Венеции 13 века Scuola Grande di San Teodoro прошла церемония вручения премии Pegasus за вклад в развитие изобразительного искусства. Среди награжденных известная художница, наша соотечественница Маргарита Керимова-Соколова, сообщает Trend Life. Произведение художницы "Звездочет" также вошло в каталог "Знаменитые художники современного искусства".

Scuola Grande di San Teodoro, которая состоит из церкви и концертного зала, было построено на месте резиденции старейшего братства Венеции 8 века. Здание названо в честь первого святого покровителя Венеции - византийского воина Теодора. Премию вручал персонаж в образе Казановы, и гостям было представлено дефиле средневековых платьев, созданных художником-дизайнером Ларго Родригесом.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку, выпускница художественно-графического факультете Кубанского университета и Академии художеств имени Репина. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников, академик Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреат международных проектов. С 1965 года принимала участие в выставках в городах СССР, в Алжире, Германии, США, Франции, на Кубе, в Австрии, Польше, Болгарии, Румынии, Эстонии и т.д. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в Кёльне (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях. Обладательница престижных международных премий Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи и т.д.

Отметим, что прадедом Маргариты Керимовой-Соколовой был известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.

Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
Премия от Казановы азербайджанской художнице, или Святой покровитель Венеции (ФОТО)
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