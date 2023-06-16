Азербайджанский кинорежиссер вошел в состав жюри Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинорежиссер и продюсер Фариз Ахмедов вошел в состав жюри XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало". Об этом Trend Life сообщил сам режиссер.

Фестиваль пройдет в Ивановской области (Россия) с 30 июня по 5 июля 2023 года. Всего на фестивале, который проводится с 2007 года, будет представлено порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира.

Кроме международной конкурсной программы, зрителям представят традиционную программу российского кино "Свои". Впервые на фестивале будет представлена программа "Переплетения", которая будет включать в себя фильмы, c одной стороны исследующие границы актуального кинематографа, а с другой — осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.

XVII Международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. Отметим, что в 2012 году кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" вошел в десятку наиболее известных среди экспертов российских фестивалей и премий.

Фариз Ахмедов в 2005 году окончил бакалавриат Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности "Литературное творчество и экранная драматургия" (сценарист), в 2012 году - Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) по специальности "Режиссура кино", в 2018 году получил степень магистра кинорежиссуры в Азербайджанском университете культуры и искусств.

В 2006-2018 годах работал режиссером в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV), в 2012-2015 годах - был директором и художественным руководителем анимационной студии "АЗАНФИЛЬМ", в 2020-2022 годах - директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В 2013-2014 годах был исполнительным директором Бакинского международного фестиваля туристических фильмов.

С 2015 года занимается педагогической деятельностью, старший преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Продюсер и режиссер более 30 художественных, документальных и анимационных фильмов.

Его фильмы были показаны на престижных кинофестивалях, проходящих более чем в 60 странах мира, и получили призы 50 международных кинофестивалей.

Был членом жюри международных фестивалей, которые проводились в России, Турции, Иране, Польше, Хорватии, Сербии и других странах мира.