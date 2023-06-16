В Баку состоялся вечер, посвященный памяти кинооператора Владимира Конягина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Вечер был посвящен творчеству заслуженного работника культуры, лауреата Государственной премии, кинооператора и режиссера Владимира Конягина (1919-2002 годы).

О жизни и творчестве Владимира Конягина участникам мероприятия рассказал директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

Гости были проинформированы об истории прихода Владимира Конягина в киноискусство, фильмах, над которыми он работал.

Было отмечено, что в качестве оператора он снимал хроникальные материалы, связанные с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Далее заслуженный деятель искусств, профессор Рафиг Гулиев рассказал о совместной работе с Конягиным, подчеркнув, что тот помог овладеть ему профессиональными навыками в области операторского искусства.

Затем вниманию зрителей были представлены фильмы "Tayqa qəhrəmanı" (Герой тайги) и "Həyat naminə" (Ради жизни), которые в качестве режиссера снял Владимир Конягин.

Отметим, что Владимир Конягин родился 7 января 1919 года в Баку. Работал на киностудии с 1936 года. В качестве кинооператора, режиссера снял более ста документальных фильмов и кинохронику.