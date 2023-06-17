Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя состоится премьера комедийного спектакля "Спустя 35 лет", поставленного по пьесе шведоязычного финского драматурга, театрального и кинорежиссёра, писателя Бенгта Альфорса "Иллюзионисты", сообщает Trend Life.

По сюжету, известный пожилой артист Кант принимает у себя дома молодую, но не слишком талантливую писательницу Шарлотту. Он устал жить и играть, а она своей пьесой пытается отомстить бросившему ее любовнику. Внезапно в этом человеке засыпает старик и просыпается мужчина. Как говорится, седина в бороду – бес в ребро. Спустя 35 лет у него появляются чувства… Кант и Шарлотта начинают кокетничать. Он хочет ей понравиться, а она хочет, чтобы он сыграл в ее пьесе. И в этот момент появляется доктор, и начинает надоедать этим очаровательным фантазерам своим скучным прагматизмом. Лейтмотив спектакля - несчастье надо побеждать счастьем, которого ты можешь добиться.

Спектакль поставлен ArtStudiya, которая действует при ТЮЗе. Режиссер-постановщик – Мушфиг Алиев, художник-постановщик – Дмитрий Афанасьев, музыкальное оформление – Заур Рашидов. В ролях – заслуженный артист Эльнур Бахрамхан, Керем Хадызаде и Зюмруд Гулиева.

Премьера была встречена овациями зрителей.

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