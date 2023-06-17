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Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)

Культура Материалы 17 июня 2023 15:01 (UTC +04:00)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя состоится премьера комедийного спектакля "Спустя 35 лет", поставленного по пьесе шведоязычного финского драматурга, театрального и кинорежиссёра, писателя Бенгта Альфорса "Иллюзионисты", сообщает Trend Life.

По сюжету, известный пожилой артист Кант принимает у себя дома молодую, но не слишком талантливую писательницу Шарлотту. Он устал жить и играть, а она своей пьесой пытается отомстить бросившему ее любовнику. Внезапно в этом человеке засыпает старик и просыпается мужчина. Как говорится, седина в бороду – бес в ребро. Спустя 35 лет у него появляются чувства… Кант и Шарлотта начинают кокетничать. Он хочет ей понравиться, а она хочет, чтобы он сыграл в ее пьесе. И в этот момент появляется доктор, и начинает надоедать этим очаровательным фантазерам своим скучным прагматизмом. Лейтмотив спектакля - несчастье надо побеждать счастьем, которого ты можешь добиться.

Спектакль поставлен ArtStudiya, которая действует при ТЮЗе. Режиссер-постановщик – Мушфиг Алиев, художник-постановщик – Дмитрий Афанасьев, музыкальное оформление – Заур Рашидов. В ролях – заслуженный артист Эльнур Бахрамхан, Керем Хадызаде и Зюмруд Гулиева.

Премьера была встречена овациями зрителей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
Бакинские иллюзии… Как молодая девушка решила отомстить бывшему любовнику со стариком (ФОТО)
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