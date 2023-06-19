Зажигательное танго с ветерком в жарком Баку - Baku Piano Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival была представлена зажигательная программа танго в исполнении квартета Саиды Тагизаде и танцевальной студии Ильхама Османова, сообщает Trend Life.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. В Баку летняя жара, но в этот вечер на радость подул свежий ветерок, и в такой атмосфере наслаждаться игрой и танцами доставляло особое удовольствие.

Саида Тагизаде окончила музыкальную школу имени Бюльбюля и Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Лауреат международных конкурсов, выступала во многих странах мира, в том числе и в Нью-Йоркском Карнеги-холле. Музыка в исполнении Саиды Тагизаде прекрасно показывает все аспекты её творческой деятельности: от сольной карьеры до камерной музыки, выступления с артистами совершенно разных жанров каждый раз с новой интересной программой.

Baku Piano Festival проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго. Помимо этого, для публики также будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебная магия фестиваля и его гармоничная и незабываемая атмосфера импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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