Магия Baku Piano Festival – релакс под джазовую музыку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival состоялся джазовый концерт David Six Trio, сообщает Trend Life.

Давид Сикс - австрийский пианист, композитор и мульти-инструменталист, обладатель высшей австрийской премии (за композицию для камерного оркестра Platonic Solides).

В Баку Давид Сикс представил свой новый джазовый проект Karunadevi - современный джаз и восточные мотивы. Композиции полюбились публике своими расслабляющими ритмами, яркими мотивами и виртуозным исполнением маэстро. В этом магия фестиваля и его атмосфера импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающаяся. Это глоток свежего воздуха, синтез двух традиций, наведение мостов между разными культурами и жанрами. Атмосферный вечер завершился под бурные аплодисменты публики.

Baku Piano Festival проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго. Помимо этого, для публики также будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебная магия фестиваля и его гармоничная и незабываемая атмосфера импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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