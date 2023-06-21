Ярко и эмоционально – концерт известных пианистов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, сообщает Trend Life.

Солистами программы выступили известные пианисты - народные артистки Азербайджана Ульвия Гаджибекова и Егяна Ахундова, а также лауреаты международных конкурсов - Саида Тагизаде и Вургун Векилов.

В программе прозвучали Концерт для струнного оркестра Антонио Вивальди, Концерт для двух фортепиано с оркестром Иоганна Себастьяна Баха, Концерт для трех фортепиано с оркестром Вольфганга Амадей Моцарта.

Вечер с участием прекрасных пианистов стал особым музыкальным событием и собрал аншлаг. Исполнение каждого солиста привело в восторг истинных любителей искусства, которые не скупились на бурные овации. Каждый музыкальный номер программы был ярким и эмоциональным. Оркестр под управлением Эйюба Гулиева звучал слаженно и гармонично.

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