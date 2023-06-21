Вечер виртуозов Baku Piano Festival – неповторимый деликатес и роскошная атмосфера (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival состоялось выступление виртуозов Норберта Каэла (Венгрия) и Вадима Абрамова (Германия), сообщает Trend Life.

Норберт Каел - всемирно известный венгерский пианист и композитор, педагог, автор музыки к многочисленным фильмам, исполняющий в своем неповторимом стиле "crossover"- фьюжн классики и джаза, размывающий границы между этими двумя направлениями. Его захватывающая страсть, стиль и красочный репертуар пользуются большой популярностью у зрителей во всем мире. Он объединяет популярные классические произведения и джаз, сохраняя свой уникальный стиль - яркий, запоминающийся оригинальным музыкальным вкусом.

Уроженец Баку Вадим Абрамов не только музыкант-виртуоз, он создаёт волшебную атмосферу во время своих выступлений. Одновременно играя на рояле и клавишных, вызывает восторг, увлекает и пленит гармониями - эмоциональными, танцевальными и всегда удивительными. Его музыкальный стиль - это гармония импровизаций, душевных, очаровывающих и навевающих ностальгию. Игра и вокал артиста превращают его музыкальное сопровождение в неповторимый деликатес для музыкальных гурманов.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Для публики также организованы интерактивные мастер-классы и Дни кино. Волшебную магию фестиваля, гармонию и незабываемую атмосферу импровизаций отражает девиз - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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