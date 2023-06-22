Испанская страсть и накал эмоций в вечернем Баку - Baku Piano Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival прошел зажигательный вечер с танцами от испанских мастеров Max Villaveccia & Los Aurora, сообщает Trend Life.

Танцы, испанская страсть, накал эмоций и потрясающее чувство ритма на вечере в Баку! Max Villaveccia & Los Aurora - это фламенко-джазовый проект, который экспериментирует с традиционными и современными жанрами, сочетая классику и авторский подход. Авторское видение во фламенко, жанре, который утратил боязнь слияния с другой эстетикой. Сочетание поэзии Федерико Гарсиа Лорка и традиционного танца Андалузии поражает необычным видением и эффектным перфомансом. Max Villaveccia & Los Aurora сумели создать потрясающее шоу, устроив для зрителей увлекательную и страстную музыкальную экскурсию по классическим жанрам испанской музыки, интересно дополняя её своими импровизациями, озвучивая самые популярные песни фламенко и сочетая их с другими жанрами. Их путешествие начинается с фламенко и движется к современному джазу, создавая уникальный и неповторимый стиль этой группы.

Больше всего зрителей впечатлили танцовщица Миранда Альфонсо и её филигранное визуальное воплощение в танце исполняемых мотивов. Каждое ее выверенное движение и мимика подчеркивали нюансы и эмоции исполняемого произведения, создавая для зрителей эффект полного погружения в эту атмосферу.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az