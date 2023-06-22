Baku Piano Festival – неповторимая атмосфера чудесной музыки и поэзии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival в Бакинском книжном центре состоялся "Вечер поэзии и фортепианной музыки", сообщает Trend Life.

На вечере в исполнении народной артистки, пианистки Ульвии Гаджибейли прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков - Гара Гараева, Ниязи, Солтана Гаджибекова, Эмина Сабитоглу, Исмаила Гаджибекова, Иоганнеса Брамса, Эрика Сатие и других. Поэтическую часть вечера украсила своим исполнением народная артистка Мехрибан Зеки, которая продекламировала стихотворения национальных классиков и современных авторов - Физули, Вагифа Самедоглу, Нусрета Кесеменли, Нигяр Рафибейли, Рамиза Ровшана, Вагифа Баятлы Одера и Рустама Бехруди. Участники концерта подарили зрителям неповторимую атмосферу чуда – встречу с прекрасной музыкой и поэзией.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az