Идет активная работа по проекту "Бакинская осень 2023 – 35 лет спустя" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Идет полным ходом активная подготовка к полуфинальным выступлениям, подводящим итоги 1 и 2 туров, в рамках главного события этой осени – конкурса талантов “Bakı Payızı-2023 - 35 il sonra” (Бакинская осень 2023 – 35 лет спустя), сказала Trend Life руководитель и продюсер проекта Сабина Гасанова.

"Наши менторы успешно проводят многочасовые репетиции, а наши ведущие так же с большим интересом и энтузиазмом присутствуют и участвуют в творческом процессе. Снимаются ролики, демонстрирующие проделанную работу и реализацию усилий и возможностей преподавателей и участников, которые передают общую атмосферу творческого единства и настроение праздника", - сказала она.

Художественный руководитель конкурса - продюсер легендарной группы "Кярван" Севиндж Керимова (Лос-Анджелес, США).

28, 29, 30 июня и 1 июля в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли пройдут финальные вечера конкурса в различных категориях.

Для приобретения билетов:

https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-autumn-2023-35-years-later/94029

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az