Baku Piano Festival – вечер классической музыкой виртуозов Юрия Саюткина и Кароля Беффа (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival прошел вечер классической музыкой в исполнении двух виртуозов Юрия Саюткина и Кароля Беффа, сообщает Trend Life.

Юрий Саюткин – пианист и выпускник Бакинской Музыкальной Академии (1995), лауреат республиканского конкурса пианистов (I премия, 1996), участник международных конкурсов, фестивалей и мастер-классов. Выступал с концертными программами в России, Украине, Грузии, Узбекистане и в Турции, член жюри республиканского конкурса пианистов им. Кара Караева (Баку, 2004).

Во втором отделении в сопровождении камерного оркестра под управлением дирижёра Валида Ага прозвучали композиции современного французского композитора Кароля Беффа в исполнении самого автора. Человек-оркестр Кароль Беффа – пианист, композитор, лауреат нескольких международных премий, педагог и гордость Парижской консерватории. Музыка Кароля Беффа характеризуется двумя четко определенными направлениями: с одной стороны, это музыка созерцательная, гипнотическая, отличающаяся медленным гармоническим ритмом, своего рода поэзия оттенков и состояний. С другой стороны, это энергичный, нервно-ритмичный музыкальный дискурс, стремящийся к вечному движению и трансформациям.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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