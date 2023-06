Baku Piano Festival – выступление юных талантов и яркая экспозиция "We are the future" (ВИДЕО/ФОТО)

Новости Вугар Иманов Все материалы БАКУ /Trend Life / - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт юных талантов и представлена выставка рисунков на музыкальную тему, сообщает Trend Life. На вечере "We are the future" – состоялось выступления наиболее талантливых и перспективных музыкантов молодого поколения, а также юных художников. Для некоторых из них этот вечер стал дебютным. Молодые музыканты Айтен Нагизаде, Рания Рзаева, Абдуррахман Рзаев, Чарльз Нейлор, Гусейн Хагвердизаде, Аднан Керимли, Медина Пашаева, Марьям Ахундзаде, Иса Багиров, Рамал Гусейнов, Джавад Мамедов, Гусейн Керимов и Мирсамед Новрасли исполнили классические, народные и джазовые композиции на фортепиано перед переполненным залом. Выступления были встречены овациями зрителей. Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/ Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az