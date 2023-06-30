Экспрессивно и зажигательно - Baku Piano Festival завершился атмосферным концертом бразильских виртуозов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй Международный фестиваль фортепианной музыки - Baku Piano Festival завершился атмосферным концертом бразильских виртуозов Hamilton de Holanda Trio, сообщает Trend Life.

Полные энергии харизматичные бразильские музыканты очаровали публику с первых нот и удерживали ее внимание до последнего удара барабанной палочки. Hamilton de Holanda Trio удалось наполнить бакинский вечер атмосферой Леблона, Копакабаны и Ипанемы.

Заключительный концерт фестиваля запомнился чувственным и зажигательным бразильским джазом на летней площадке Rotunda Landmark. Кстати, все билеты на концерт были распроданы задолго до его начала.

Слушатели пришли в восторг с первых нот, восприняв энергетику слаженного коллектива. Бразильцы через музыку виртуозно передали зрителям своё видение и ритм жизни.

Гвоздем концертной программы стали произведения легендарного бразильского композитора Антониу Жобина. Под некоторые из них зал подпевал музыкантам.

Во время импровизаций Hamilton de Holanda Trio публика заряжалась позитивными эмоциями музыкантов. Каждая нота была сыграна с чувством, вписываясь в общий строй прекрасных композиций.

В заключение концерта под овации публики музыканты сыграли на бис. Этот вечер стал достойным завершением прекрасного фестиваля.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, прошел с 15 по 29 июня. В фестивале приняли участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представили концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствовали созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ был представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики был организован ряд интерактивных мастер-классов и прошли Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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