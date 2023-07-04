В Баку определились победители международного фестиваля по фольклорному танцу "Xəzər-Folk 2023" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку определились победители международного фестиваля-конкурса по фольклорному танцу "Xəzər-Folk 2023", который прошел при поддержке Союза молодежи Азербайджана и организации Asiman, сообщает Trend Life.

Выступили команды из Татарстана и Якутска (Россия) - 3 команды, 1 команда из Польши и танцевальная группа "Asiman" из Азербайджана в номинациях для детей, подростков и взрослых. Ведущим мероприятия был президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

В состав жюри вошли - заслуженные деятели искусств Азербайджана Баба Везироглу и Говхар Гасанзаде, преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Мирза Аббасов, режиссер Московского государственного театра имени Станиславского Алексей Смирнов и заслуженная артистка Азербайджана Гюнель Аллахъярова.

Была представлена красочная и интересная программа. Гран-при был вручен команде Wielkopolanie из Польши. Танцевальные коллективы Asiman и Bexet были награждены первыми местами.