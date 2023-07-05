Азербайджанский артист стал Филиппом II в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист, приглашенный солист Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия), лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов дебютировал в партии Филиппа II в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос", сообщает Trend Life.

Показ прошел на новой сцене Мариинского театра. По отзывам зрителей, дебют был весьма впечатляющим.

Действие оперы происходит в Испании XVI века, во времена правления короля Филиппа II. "Дон Карлос" – произведение для шестерых солистов высочайшего уровня мастерства, каждому из которых Джузеппе Верди подарил сложную и по-своему выигрышную партию.

Магеррам Гусейнов (бас-баритон) - родился в 1995 году в Баку. Окончил музыкальную школу им. Л. и М. Ростроповичей в Баку (класс Светланы Мирзоевой). В 2009–2013 годах участвовал в Международном фестивале им. Мстислава Ростроповича, Международном музыкальном фестивале им. Узеира Гаджибейли, Габалинском международном музыкальном фестивале (Азербайджан). С 2013 года продолжил учебу в Оперной академии Озимо (Италия). Дебютировал в театре Ла Нуова Фениче (Озимо) в роли Моралеса ("Кармен"). В 2017–2019 годах стажировался в Академии театра Ла Скала.