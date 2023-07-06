История Азербайджана в произведениях юных художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском центре молодежи состоялось открытие выставки работ учащихся художественной школы Art School при Arts Council Azerbaijan под названием "Müstəqilliyimiz əbədidir" (Наша независимость вечна), сообщили Trend Life организаторы.

Экспозиция организована при поддержке Бакинского центра молодежи и НПО Arts Council Azerbaijan в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

Выступая на мероприятии, руководитель Art School, куратор экспозиции Сона Гулиева отметила, что на выставке представлено 30 работ юных художников в возрасте от 8 до 15 лет.

"Произведения юных авторов посвящены деятельности великого лидера Гейдара Алиева, истории, культуре нашей страны. Авторы художественных работ создавали их на протяжении нескольких месяцев. Представленные произведения - яркие, красочные, глубокие по своему содержанию. Авторы создали прекрасные работы, в каждой из которых отразили свои мысли и чувства", - сказала она.

Директор Бакинского центра молодежи Наргиз Бабаева рассказала о деятельности руководимого ей учреждения, мероприятиях и проектах, реализуемых Центром молодежи.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов подчеркнул, что выставка организована в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

"В рамках фестиваля предусматривается проведение серии мероприятий и выставок. В своей деятельности Arts Council Azerbaijan уделяет большое внимание развитию творческих способностей детей и подростков, их эстетического вкуса, а также представлению их работ широкой общественности. Выставки произведений, авторами которых являются воспитанники художественной школы Art School, проходили не только в Азербайджане, но и за пределами нашей страны", - подчеркнул Дадаш Мамедов.

В заключение мероприятия участникам выставки были вручены сертификаты.

Отметим, что школа Art School, действующая с 2010 года, является проектом НПО Arts Council Azerbaijan и создана в целях развития творческого потенциала талантливых юных художников. Руководитель – Сона Гулиева.

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