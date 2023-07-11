Азербайджанское искусство выражения эмоций и образов без слов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и его заместитель, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, а также группа сотрудников министерства посетили Азербайджанский государственный театр пантомимы.

Министр ознакомился со зданием театра, творческими условиями коллектива, труппой и репертуаром, побеседовал с основателем Азербайджанского государственного театра пантомимы, актером и главным режиссером, народным артистом Азербайджана Бахтияром Ханызаде, директором театра, заслуженным артистом Азербайджана Эльманом Рафиевым.

Была представлена информация об истории, деятельности, творческих достижениях театра, в том числе об успешном представлении азербайджанского театрального искусства на международных фестивалях, а также представлены композиции из различных спектаклей.

Пантомима так же, как и все другие виды искусства, отражает жизнь в художественных образах. Но при этом пантомима занимает свое, особое место среди сценических искусств, имеет свои специфические выразительные средства. Ее не спутаешь ни с драматическим театром, ни с балетом, хотя кое-чем она на них и похожа. Пантомима - вид сценического искусства, в котором идея и сюжет, характеры действующих лиц, их действия, чувства, мысли и взаимоотношения выражаются с помощью пластических средств, то есть через движения, телоположения, жесты и мимику актеров.

Иногда говорят, что пантомима – это игра без слов, но молчат, как известно, и артисты балета и танцоры, показывая искусство на языке пластического движения. Не означает ли это, что сущность их творчества одна и та же? Нет, между балетом и пантомимой гораздо больше различий, чем общности. Балет невозможен вне музыкальных образов, без соответствующей им танцевальной пластики. В пантомиме же действие, как правило, свободно от музыкального размера и ритма. Пантомима часто вообще исполняется без музыки. Если же музыка становится необходимым компонентом того или иного пантомимического действия, то играет в нем не главную, а подчиненную роль. Бесконечно разнообразным может быть содержание пантомимы. Она способна оказать глубочайшее воздействие на зрителей, на их чувства и мысли.

Отметим, что театр был создан в 1994 году Бахтияром Ханызаде как студия пантомимы под названием "Сборище сумасшедших" при Театре юного зрителя. В 2000 году Театр-студия получил статус государственного театра, а в 2005 - собственное помещение в здании бывшего кинотеатра "Шафаг". С 1996 года коллектив стал вести активную гастрольную деятельность. За это время коллективом поставлено свыше 50 спектаклей по произведениям мировой классики, народному эпосу и авторским произведениям.