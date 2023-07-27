Потрясающие сундуки, ларцы, шкатулки и ювелирные жемчужины, созданные семьей Сардарлы – выставка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки "Народная мудрость, народное искусство", на которой представлены интересные и искусно выполненные сундуки и ларцы, шкатулки, а также различные ювелирные жемчужины ручной работы, созданные семьей Сардарлы - Лала Сардарлы, Тогрул Сардарлы, Искендер Сардарлы, сообщает Trend Life. Произведения искусства представлены с ворсовыми и безворсовыми коврами с богатым орнаментом и изысканными художественными вышивками из коллекции Азербайджанского национального музея искусств. Экспозиция посвящена 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступившие на открытии заслуженный деятель искусств Азербайджана Зиядхан Алиев, народные художники Азербайджана Айдын Раджабов, Ханлар Ахмедов, председатель Всемирной Ассоциации молодых турецких писателей, писатель Акбер Гошалы, заслуженные журналисты Азербайджана Азер Хасрет и Афлатун Амашов, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев, Хикмет Бабаоглу отметили уникальность творчества семьи Сардарлы, направленной на пропаганду и развитие декоративно-прикладного искусства, народного творчества и национального наследия.

Ремесло семьи, синтезирующее прикладное искусство с ювелирным, привлекает своим национальным колоритом и самобытностью. Члены семьи являются творчески одаренными личностями, способствовавшие возвращению в наши дни забытых образцов прикладного искусства в новом содержании и формате. При этом каждый предмет прежде всего уникален и несет свою идею, обладает своей историей. Словно хочет что-то сказать. Подобное присуще всему, что создается индивидуально и имеет единичный экземпляр.

Семья Сардарлы, являющаяся членом Союза художников Азербайджана, в настоящее время создает новые произведения на пути изучения и пропаганды культурного наследия, сформировавшегося на принадлежащих азербайджанцам исторических территориях Западного Азербайджана. Работы семьи Сардарлы хранятся в музеях Венгрии, Северного Кипра, Канады, а также в коллекциях известных личностей разных стран.

Интересно, что Лала и Искендер - бывшие журналисты. В конце 90-х - начале 2000-х годов они столкнулись с непростыми жизненными обстоятельствами. Искендер заболел, и Лала, чтобы быть постоянно рядом с мужем, тоже ушла из журналистики. В жизни супругов наступили непростые дни. Надо было жить и растить сына Тогрула. Они уехали за город. Там среди растений и мелких домашних животных жизнь стала налаживаться. С 2010 года они стали заниматься прикладным искусством. Учились у мастеров по живописи и коврового дела, скульпторов, дизайнеров, постепенно постигая вершины творчества. Сын окончил факультет прикладной математики БГУ и Государственную академию художеств.

Лала Сардарлы: "Методом арт-терапии мой супруг победил болезнь, научился создавать образцы и произведения прикладного искусства. Очень многие люди могли бы получить большую пользу, обратившись к такому способу преодоления сложных жизненных перипетий. Нельзя сдаваться в трудных ситуациях, нужно любить жизнь, цепляться за нее, бороться и выходить победителями в борьбе с недугами. При помощи искусства можно излечиться не только самому, но и помочь ближнему. У нас есть ряд проектов, которые мы хотим воплотить в жизнь в сфере арт-терапии, изучения и сохранения культурного наследия, развития прикладного искусства среди населения и так далее".

Искендер Сардарлы: "Представьте себе человека, который не может даже забить гвоздь, а сейчас создает произведения прикладного искусства. Всевышний дал мне жизнь и даровал возможность исправить что-то, что, на Его взгляд, было не совсем правильным. И я благодарен Ему и моей семье. Было время, когда я просил ангела смерти забрать меня, но решил поменять образ мышления и жизни. Самый простой поворот в жизни может привести к отличным результатам. Как-то раз Лала попросила меня сделать коробочку для украшений. Дело в том, что она с детства очень любила что-то мастерить. Кстати, она умеет шить, и платья для себя шила, когда еще училась в школе. Так что у нее был определенный опыт в области дизайна и декора. С этого все и пошло… Наша семья сплотилась и творчество помогло преодолеть все невзгоды. А сын стал применять новые технологии в нашем деле, чтобы облегчить труд".

Тогрул Сардарлы: "Ручной труд всегда ценится высоко, и соответственно изделия handmade востребованы своей уникальностью. Вот только человеческие руки при всем желании мастера-художника имеют ограничения: есть определенные сложные идеи, смысловые комбинации, формы. Цифровые технологии и специальное оборудование позволяют "оживить" рожденное творческим воображением. Мне самому стало интересно найти идеальное сочетание этих возможностей в декоративно-прикладном искусстве. Ведь эти технологии позволяют создавать то, что невозможно сделать руками".

Каждый человек является скульптором своей души. Свет души - это особая энергия, которую излучает любящий человек. Эту энергию невозможно увидеть физическим зрением, но ее можно почувствовать, ощутить любовь и доброту, идущие от нее. Именно это вкладываеся в каждое изделие.

Фото – Вугар Иманов