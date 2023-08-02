"Неделя азербайджанского кино" – на телеканалах пройдет показ классических фильмов

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 2 августа, в Азербайджане отмечается День национального кино - профессиональный праздник работников сферы кинематографа, сообщает Trend Life.

Текущий год знаменателен для отечественного кинематографа тем, что в 2023 году отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

По инициативе и при организации министерства культуры Азербайджана 2-9 августа на отечественных телеканалах пройдет "Неделя азербайджанского кино", в ходе которой состоится показ классических фильмов.

Наряду с этим, по случаю Дня национального кино, в кинотеатрах пройдут ретроспективные показы азербайджанских фильмов. В рамках акции показ фильмов будет бесплатным.