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"Неделя азербайджанского кино" – на телеканалах пройдет показ классических фильмов

Культура Материалы 2 августа 2023 14:42 (UTC +04:00)
"Неделя азербайджанского кино" – на телеканалах пройдет показ классических фильмов

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 2 августа, в Азербайджане отмечается День национального кино - профессиональный праздник работников сферы кинематографа, сообщает Trend Life.

Текущий год знаменателен для отечественного кинематографа тем, что в 2023 году отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

По инициативе и при организации министерства культуры Азербайджана 2-9 августа на отечественных телеканалах пройдет "Неделя азербайджанского кино", в ходе которой состоится показ классических фильмов.

Наряду с этим, по случаю Дня национального кино, в кинотеатрах пройдут ретроспективные показы азербайджанских фильмов. В рамках акции показ фильмов будет бесплатным.

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