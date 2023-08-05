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Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)

Культура Материалы 5 августа 2023 12:59 (UTC +04:00)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана посетила заслуженный деятель Республики Казахстан, главный дирижёр и художественный руководитель Камерного хора Государственной академической филармонии акимата города Астаны Гульмира Куттыбадамова, сообщили Trend Life в музее.

В ходе визита состоялась встреча с директором Музея музыкальной культуры, заслуженным работником культуры Азербайджана Аллой Байрамовой.

Дирижер из Казахстана была проинформирована о деятельности учреждения, и ознакомилась с экспонатами, представленными в музее.

Отметим, что Камерный хор Государственной академической филармонии акимата города Астаны основан в мае 2004 года. С 2013 года Камерный хор в обновленном составе возглавила профессор Гульмира Куттыбадамова. Сегодня Камерный хор под руководством Куттыбадамовой имеет в своем репертуаре произведения национальной и зарубежной музыки от народных песен и миниатюр до циклов и крупных вокально-симфонических жанров – ораторий, кантат. Хоровой коллектив, состоящий из молодых талантливых певцов, живет плодотворной творческой жизнью, год за годом открывая слушателю новые грани своего огромного творческого потенциала. Высокая исполнительская культура ставит Камерный хор в один ряд с ведущими хоровыми коллективами Казахстана.

Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)
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