Известный дирижер из Казахстана посетила азербайджанский музей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана посетила заслуженный деятель Республики Казахстан, главный дирижёр и художественный руководитель Камерного хора Государственной академической филармонии акимата города Астаны Гульмира Куттыбадамова, сообщили Trend Life в музее.

В ходе визита состоялась встреча с директором Музея музыкальной культуры, заслуженным работником культуры Азербайджана Аллой Байрамовой.

Дирижер из Казахстана была проинформирована о деятельности учреждения, и ознакомилась с экспонатами, представленными в музее.

Отметим, что Камерный хор Государственной академической филармонии акимата города Астаны основан в мае 2004 года. С 2013 года Камерный хор в обновленном составе возглавила профессор Гульмира Куттыбадамова. Сегодня Камерный хор под руководством Куттыбадамовой имеет в своем репертуаре произведения национальной и зарубежной музыки от народных песен и миниатюр до циклов и крупных вокально-симфонических жанров – ораторий, кантат. Хоровой коллектив, состоящий из молодых талантливых певцов, живет плодотворной творческой жизнью, год за годом открывая слушателю новые грани своего огромного творческого потенциала. Высокая исполнительская культура ставит Камерный хор в один ряд с ведущими хоровыми коллективами Казахстана.