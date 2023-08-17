В Баку почтили память Муслима Магомаева - Каждое его выступление оставляло в сердцах слушателей неизгладимый след (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 17 августа в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора, сообщает в четверг Trend Life. Муслиму Магомаеву исполнился бы 81 год…

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, друзья и преданные поклонники творчества легендарного исполнителя и композитора.

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов подчеркнул большой вклад Муслима Магомаева в музыкальное искусство. Было отмечено, что легендарный певец и композитор в своих песнях прославлял Родину, пропагандировал азербайджанскую музыку. Каждое его выступление оставляло в сердцах слушателей неизгладимый след.

Народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, народная артистка СССР, оперная певица Фидан Гасымова, председатель Союза художников, народный художник Азербайджана Фархад Халилов поделились воспоминаниями о Муслиме Магомаеве, с которым дружили.

Выступая на мероприятии, вдова Муслима Магомаева - народная артистка СССР Тамара Синявская выразила признательность всем, кто посетил мероприятие.

"Благодарю, что вы все сегодня собрались! С каждым годом все больше и больше людей… Огромное спасибо, что продолжаете его помнить, любить, почитать... Думаю, вы передаете свою любовь к Муслиму новому поколению", - сказала Тамара Синявская.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев он получил I премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.