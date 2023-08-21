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Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)

Культура Материалы 21 августа 2023 12:34 (UTC +04:00)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов встретился с известным аргентинским оперным режиссером Хьюго де Ана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Встреча прошла в городе Буэнос-Айрес (Аргентина)

В рамках встречи состоялось обсуждение постановки оперы "Аида" в новом формате после реконструкции Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Отметим, что Хьюго де Ана ставил спектакли в оперном театре "Ла Скала", античном римском амфитеатре Арена-ди-Верона, Ковент-Гардене, Сиднейском оперном театре, Театре "Колон", Королевском театре и на других всемирно известных оперных сценах.

Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре (ФОТО)
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