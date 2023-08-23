Романтичные проводы лета в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Летом слова сами складываются в стихи, так и хочется облечь в рифмы красоту природы, щебетание птиц, великолепие звездного неба, прохладу морского бриза и горных рек, и конечно же, атмосферу отличного настроения и отдыха, заряжающего на целый год. Но увы, эта романтика в текущем году подходит к концу – не навсегда, конечно же… В последующие годы нас ждут еще более яркие летние дни!

В Баку состоялся очередной вечер проекта "Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой", которому исполнилось 4 года, сообщает Trend Life. На вечере свои стихи читали как известные поэты, так и начинающие. Также любой желающий мог прочитать свое любимое стихотворение.

Среди поэтов и чтецов были Саида Субхи, Лейла Гурбанова, Нателла Керимова, Вера Великанова, Лейли Салаева, Эльнур Гаджиев, Магсуд Кязымов, Арзу Мурадова, Светлана Гуи, Ильмира Одинаева, Назрин Джафарлы, Зарема Манафова, Екатерина Гусельникова и Рената Асьянова.

Летний вечер прошел в теплой творческой атмосфере, среди друзей и единомышленников, которых объединяет любовь к поэзии. Помимо того, что автор проекта, член Союза писателей Азербайджана. режиссер и сценарист Ирана Гасымова дает возможность поэтам самовыразиться, ее проекты, среди которых "Классика поэзии с Ираной Гасымовой", "Poetry баттл с Ираной Гасымовой", объединяют талантливых и творческих людей и мотивируют их создавать собственные проекты.

Также состоялась церемония награждения поэтессы Саиды Субхи за победу в проекте "Poetry Баттл с Ираной Гасымовой" на тему "Природа" (пейзажная лирика). Помимо подарков от автора проекта, она была награждена именной графической работой известной художницы их Франции, нашей соотечественницы Нигяр Нариманбековой.