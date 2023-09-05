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Редкая афиша фильма "На дальних берегах" передана в архив Госфильмофонда

Культура Материалы 5 сентября 2023 11:37 (UTC +04:00)
Редкая афиша фильма "На дальних берегах" передана в архив Госфильмофонда

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В архив Азербайджанского государственного госфильмофонда передан редкий артефакт – киноафиша художественного фильма "Uzaq sahillərdə" (На дальних берегах), снятого в 1958 году, сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

Киноафиша фильма "На дальних берегах" представлена из личного архива заслуженного деятеля искусств Азербайджана, кинооператора, режиссера Алекпера Мурадова (1948 – 2013 годы). Афишу передал в Госфильмофонд сын Алекпера Мурадова - режиссер Мурад Мурадов.

Всего было выпущено 300 копий афиши. Состояние представленной копии не совсем удовлетворительное, некоторые ее части утеряны.

"На дальних берегах" - фильм 1958 года, снятый режиссером Тофигом Тагизаде по мотивам одноименной повести Гасана Сеидбейли и Имрана Касумова.

Картина повествует о подвигах советского партизана и разведчика, участника движения Сопротивления против фашизма, азербайджанца, героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде (псевдоним - Михайло), сражавшегося в партизанском отряде в Италии во время Второй мировой войны.

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